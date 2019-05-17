Банки препятствуют возмещению гражданам курсовой разницы по кредитам

Выплата девальвационной разницы по банковским долгам населения должна завершиться до конца текущего месяца, однако иные банки затягивают этот процесс в корыстных интересах, а потому он может затянуться до конца года, сообщил # банковский эксперт Акрам Гасанов.

По данным собеседника, процесс проходит нормально, но принимая во внимание масштабы работы (деньги должны вернуть свыше 600 тыс. граждан) проблемы были ожидаемы, а возникающие в процессе сложности сопряжены с различными факторами – субъективными и объективными.

Субъективным фактором возникающих проблем собеседник считает Палату надзора финансовых рынков:

«Неоднократно говорилось о невысоком уровне функциональности этой структуры, ее слабом кадровом потенциале и менеджменте. В случае с возмещением девальвационного ущерба банковским должникам главное требование сводится к тому, чтобы просто организовать качественное управление этим процессом. Здесь не нужны из ряда вон выходящие способности».

По данным правозащитника, упомянутая структура не может этого сделать. Проблем возникает много и они разного характера. Скажем, граждане находят свои данные в электронной системе Палаты надзора, но время спустя обнаруживают, что их уже нет в базе данных этого ресурса. Такие явления – явное свидетельство несогласованности действий финансового регулятора и банков, т.е. они еще не определились со списками граждан, имеющих право рассчитывать на компенсации по кредитам.

Иного плана проблемы обусловлены деструктивной позицией некоторых банков, говорит Гасанов:

«Деньги перечисляются кредитно-финансовым организациям, а те, в свою очередь, должны выплачивать девальвационную разницу клиентам, разумеется, если полагается компенсация. В противном случае деньги получает банк. Заемщику полагается компенсация, если он платил по кредиту, поскольку государство возвращает банковским клиентам курсовую разницу по долларовым кредитам. Если же клиент не платил по кредиту, эта разница полагается банку. В последнем случае, по понятным причинам, проблем не возникает. Когда же разница полагается заемщику, некоторые банки занимают, я бы сказал, деструктивную позицию, выдумывая различные причины для отказа».

Банки отказывают под разными предлогами, отметил собеседник. Клиентам заявляют, что остался долг, который следует вычесть и пр. Проще говоря, иные банки прибегают к различным уловкам, чтобы не платить. По мнению эксперта, таким путем финансовые организации, как минимум, затягивают исполнение указа главы государства:

«Не говорю, что в итоге банки присвоят эти деньги, хотя найдутся заемщики, которые в силу своей финансовой неграмотности уступят средства банкам. Этого нельзя исключать», — по мнению эксперта, таким образом, иные недобросовестные банкиры стремятся оттянуть срок возврата средств, чтобы вращать эти деньги и получать доход».

Как это ни печально, но иные банки повышают свою ликвидность, используя такие недобросовестные методы. По данным Гасанова, ему приходится выслушивать немало жалоб такого плана.

«Банки говорят клиентам, что те им должны, отказываясь выплачивать компенсацию. На самом же деле, если клиент зачислен в список лиц, имеющих право на возмещение средств, ему должны вернуть деньги. Он ничего не должен из этой суммы банку, — сообщил правозащитник. – Кроме этого, возникают проблемы с делами, которые находятся в судах, либо же на стадии исполнения. Случается, что граждан мучают судебные исполнители с тем, что те должны выплатить 7%, которые полагаются судебным исполнителям при исполнении судебного решения. И это несмотря на то, что судебные дела по проблемным кредитам должны приостановить и ни о каких процентах речи быть не может».

У клиентов возникают сложности с обанкротившимися банками. Известно, что помимо компенсации, финансовые организации должны реструктуризировать кредиты, заключив с клиентами новые договора по кредитам сроком на пять лет по ставке в 1%. Этот процесс затягивается, создаются искусственные препоны. По мнению собеседника, налицо проблемы организационного характера и по этой причине процесс компенсации займет больше времени, чем планировалось, а в лучшем случае завершится до конца года.