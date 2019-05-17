Банки не знают, куда девать деньги

Центральный банк Азербайджана сообщил о снижении средних ставок по банковским кредитам. Говоря об истоках «манны небесной» банковский эксперт Акрам Гасанов называл удешевление незначительным, объяснив это тем, что банкам попросту некуда девать деньги из-за сложной ситуации с кредитованием.

К началу апреля средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,22% против 14,24% по итогам минувшего года, инвалютным кредитам -7,79%, тогда как в прошлом году средний процент был на уровне 8,06%.

Стоимость манатных кредитов для юридических лиц много ниже – средняя ставка на уровне 9,28% (9,3% в минувшем году), в инвалюте – 5,89% (6,13%). Для сравнения, манатные кредиты населению наши банки выдают в среднем под 17,04% (17,11%), в инвалюте – 14,4% (14,67%).

По депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, также наблюдалось понижение ставок. На конец марта средняя ставка по депозитам и вкладам в в манатах составила 9,35% (9,58% в конце прошлого года). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 2,25% (2,33%). Для юридических лиц на конец марта ставка по вкладам и депозитам в нацвалюте составила в среднем 4,86% (5,53%), в инвалюте – 1,45% (1,43%). По вкладам и депозитам населения в нацвалюте — 9,79% (10,01%), в инвалюте – 2,64% (2,66%).

Как видно из данных регулятора, средние ставки по вкладам и кредитам в иностранной валюте ниже, несмотря на выраженный интерес населения к инвалютным депозитам. «Это говорит о продолжающемся недоверии к манату, — прокомментировал ситуацию Гасанов.

По имеющейся информации, столичные жители ( 92,3% всех банковских вкладов населения в размере 7 млрд 694 млн 108 тыс. манатов, приходится на Баку) предпочитают вклады в иностранной валюте. На них приходится 4 млрд. 896 млн. 9 тыс. манатов (63,6% всех вкладов по Баку), на вклады в национальной валюте — 2 млрд. 798 млн. 99 тыс. манатов (36,4%).

Со слов эксперта, понижение ставок по кредитам и депозитам небольшое, можно сказать, косметическое. И даже если допустить некую тенденцию, вызвана она сложившейся на сегодняшний день высокой ликвидностью банков – отечественным финорганизациям попросту некуда деть привлеченные вклады.

«Это проблема банковской системы, которая не знает, куда деть деньги. Выдавать кредиты затруднительно, поскольку преобладают вклады в иностранной валюте. Инвалютные кредиты сегодня никому не нужны — физическим лицам их нельзя выдавать, а юридические лица не берут. Ситуация с кредитованием в национальной валюте тоже непростая из-за жесткой рисковой политики в банковской системе. Помимо этого, сказывается падение экономической активности и платежеспособности потенциальных заемщиков», — говорит Гасанов, отмечая, что банки не желают платить высокие проценты по вкладам.

Соответственно, банки готовы понизить ставки по кредитам, чтобы вызвать спрос потенциальных платежеспособных заемщиков. Говоря о перспективах, эксперт прогнозирует дальнейшее падение ставок:

«Этот процесс должен продолжиться и это правильное направление, — уверен он. – Однако существенного падения процентов не ожидается ввиду высоких рисков на финансовом рынке. В то же время, говоря о снижении средней ставки нужно помнить, что речь идет именно о среднем показателе – при его подсчете учитываются кредиты государственным структурам, которые выдаются по очень низкой ставке».

Ставка для населения существенно выше, чем для юридических лиц, среди которых государственные структуры и компании, получающие сравнительно очень дешевые деньги.