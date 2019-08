Банки направили данные об операциях Трампа с гражданами РФ в Конгресс США

Ряд крупных банков предоставил законодателям в Конгрессе «тысячи страниц документов», касающихся граждан РФ, которые, предположительно, вели дела с президентом США Дональдом Трампом, членами его семьи или принадлежащими ему бизнес-структурами.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования, ведущегося профильными комитетами Конгресса.

Кроме того, по данным издания, ряд фининститутов направил следователям штата Нью-Йорк документы, имеющие отношение к The Trump Organization — головной компании, гендиректором которой до 2017 года являлся Трамп.

В числе банков, фигурирующих в публикации, значатся Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. Имена россиян не разглашаются.

DW