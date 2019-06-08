Банк Wells Fargo выплатит своим клиентам 385 млн долларов компенсаций

Банк Wells Fargo выплатит 385 млн долларов компенсаций клиентам, пострадавшим в результате махинаций с автокредитами, передат Assosiated Press.

Сообщается, что от действий банка пострадали около 25 тысяч клиентов. Wells Fargo оформлял дополнительную страховку на автомобили, которые клиенты брали в кредит. В результате банк изъял их новые машины в счет погашения задолженности по страховке, о размере которой люди не знали и выплатить которую не могли.

Ранее сообщалось, что Wells Fargo выплатит штраф властям США в сумме 1,2 млрд долларов за предоставление ложных данных по ипотечной программе с правительственным участиемhttp://www.aif.ru).

| 2019-06-08T10:24:11+00:00 8 июня 2019, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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