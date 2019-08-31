Баллистическую ракету «Искандер» испытали в Астраханской области

Ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) испытало баллистическую ракету «Искандер».

Отмечается, что военные успешно перевели ракетный комплекс из походного положения в боевое, а также нанесли удары по заданным координатам.

В результате ракета успешно поразила объект условного противника. Учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Их работу оценивали при помощи беспилотника «Орлан-10». Видеосигнал поступал на пункт управления и контроля на полигоне, передает РЕН ТВ

Комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.

30 августа малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море (iz.ru)