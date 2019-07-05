Балетная труппа из Азербайджана выступит на фестивале в Байбурте

Балетная труппа Азербайджанского государственного академического музыкального театра примет участие в 25-м международном фестивале культуры и искусств Деде Горгуд в турецком городе Байбурт. Он состоится 22-28 июля.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Алигисмет Лалаев рассказал, что фестиваль проходит ежегодно с 1995 года.

«Очень приятно, что балетная труппа нашего театра во второй раз приглашена», — приводит его слова Тренд.

Лалаев напомнил, что в 2008 году коллектив уже «с успехом представил Азербайджан на фестивале» в Байбурте.

Также директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра отметил, что в его рамках будут проводиться различные мероприятия: выставки, вечера поэзии, конференция, встречи с драматургами и поэтами.

Источник: http://vestikavkaza.ru/vestikavkaza.ru