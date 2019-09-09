Балаш Касумов: У нас всегда получаются такие «валидольные игры…»

В Баку завершился 17 Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?», который вернулся к нам спустя 15 лет и установив рекорд по числу участников – 75 команд из 29 стран мира. Кубок победителя отправился в Россию благодаря победе команды Михаила Савченкова.

Азербайджан в очередной раз доказал свой авторитет в мире интеллектуальных игр, а сами бакинцы еще долго будут помнить феерическую победу команды Балаша Касумова в финале весенней серии «Что? Где? Когда?», которая совпала с юбилейной, 500-й игрой элитарного клуба.

В беседе с корреспондентом # игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?» (ЧКГ), генеральный директор Общественного телевидения Азербайджана Балаш Касумов рассказал, что чувствовал в ту бессонную для всего Азербайджана ночь, и почему даже при отрыве 5-2 в пользу зрителей его ни на секунду не покидала уверенность в победе:

— Как вы оцениваете проведение чемпионата мира в Баку, спустя продолжительный перерыв?

— Мы ждали, что чемпионат вернется в Баку. За это время движение «Что? Где? Когда?» в Азербайджане продолжало свое развитие, и весьма успешно.

И благодаря этим успехам, и тому вниманию, которое руководство страны уделяет развитию движения интеллектуальных игр, мы смогли вернуть ЧМ в Баку, и я очень этому рад.

Уверен, что это не последний чемпионат, который мы проводим. Все участники и представители международной ассоциации клубов говорили о том, что как всегда чемпионат в Азербайджане прошел на очень высоком уровне. Все остались очень довольны. По- другому и быть не может, потому что наша страна славится тем, что мы умеем встречать гостей, мы любим и уважаем тех, кто уважает нас. Сегодня Баку является одним из центров развития интеллектуального движения, о чем не раз говорили и Андрей Козлов, и Наталья Стеценко.

У нас проходит не только чемпионат мира по «Что? Где? Когда?». Начиная с прошлого года, мы проводим также и чемпионат мира по брейн — рингу на Кубок президента Азербайджана, и скоро телезрители смогут увидеть в эфире общественного телевидения эту игру, в которой примут участие 12 команд из 11 стран мира, в том числе 2 азербайджанские команды. Вести чемпионат, как и в предыдущие годы, будет Андрей Козлов.

— Как вы оцениваете уровень азербайджанских команд ЧКГ?

— У нас много хороших команд. Однажды азербайджанской команде удалось стать чемпионом мира. Это было в 2004 году и в составе сборной играли Ровшан Аскеров, Дмитрий Авдеенко, Рауф Наджафли, Аднан Ахундов, Анар Гулиев, Борис Левин и я.

С тех пор азербайджанские команды регулярно выступали на чемпионате мира, показывали хорошие результаты, но на призовые места, к сожалению, не попадали.

Сегодня на чемпионат приезжают настолько сильные команды, что попасть в первую десятку – это уже большой успех. Иногда даже фавориты не могут попасть в этот топ.

На дистанции 90 вопросов порой все решает один ответ, потому что тут, помимо умения играть, нужно еще иметь везение.

Сегодня у нас активно развивается школьное движение «Что? Где? Когда?», причем не только на русском, но и на азербайджанском языке, и я уверен, что рано или поздно успех снова придет к азербайджанским командам.

Наверняка многие читатели знают, что сегодня несколько человек из Баку играют в московском телевизионном клубе, и это показатель того, что каждый из нас прошел очень жесткий отборочный тур, набирался опыта, становясь интересным для людей, которые занимаются этим отбором.

— Читатели не только знают, но, наверняка до сих пор не могут забыть блистательную победу вашей команды в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?». Признаюсь, это была очень нервная ночь для всех нас…

— Я очень благодарен всем тем, кто за нас переживал. Прекрасно понимаю, что нервные клетки не восстанавливаются, и поэтому, извините, что у нас всегда получаются такие «валидольные игры».

Мы сами этого не хотим, хотелось бы побеждать менее эмоционально, чтобы не убивать столько нервных клеток ни своих, ни наших поклонников. Но так получается…

Мы в нашей команде никогда не сдаемся. Мы не допускали и мысли о том, что можем проиграть. И, слава Богу, у нас все получилось. Все помнят ту эффектную концовку и победу Эльмана в «Суперблиц». Скажу честно, что даже когда счет был 5:5, я верил, что в итоге мы выиграем эту игру.

— Это была интуиция, или оптимизм по жизни?

— Бывает так, что играешь, ведешь в счете, но, в то же время понимаешь что – то не то, словно бежишь против ветра, чувствуешь, что есть сопротивление, какие — то знаки. Но, стиснув зубы, все равно борешься, отдавая максимум игре и минуте обсуждения.

А порой играешь, уступаешь в счете, но есть твердая внутренняя уверенность в том, что сегодня все будет хорошо. Это очень сложно вербализировать, но есть ощущение некой химии, и осознание, что ребята держат удар, что мы не поплыли, что мы готовы, и что все в итоге должно получиться! Это очень помогает. Моя интуиция меня еще никогда не подводила.

— В тот вечер все было именно так?

— Да. Мы проигрывали со счетом 2 – 5, у нас была спортивная злость, и я понимал, что как минимум 5 – 5 мы получим.

Мы не жаловались на сложность вопросов. Да и вообще, это абсолютно неправильно, ведь на любой вопрос всегда можно найти правильный ответ.

Мы понимали, что играем неплохо, но почему-то все время оказывались где — то близко. Помню, на один из вопросов мы придумали ответ, который казался более реальным, чем тот, который оказался правильным.

Но сидеть и сокрушаться по поводу того, что ты уже проиграл, — слишком большая роскошь. Поэтому мы собрались, сказали друг — другу нужные слова и продолжили бороться…

— В свою очередь, мы с нетерпением будем ждать декабрь, когда состоится ваша очередная игра за право участвовать в главной игре сезона – финале года. Удачи!

— Большое спасибо!