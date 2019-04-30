Балаш Касумов: По инициативе президента мы примем Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?»

Знаток элитарного клуба клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Бриллиантовой совы и Хрустальной совы, известный азербайджанский интеллектуал Балаш Касумов поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокую оценку и поддержку.

Как сообщает # со ссылкой на сайт президента АР, вчера глава государства подписал распоряжение о награждении членов команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Балаша Касумова и Эльмана Талыбова.

За достойное представление азербайджанской молодежи на международных интеллектуальных играх им будет вручена медаль «Терегги».

На своей странице в социальной сети Фейсбук Балаш Касумов написал:

«Все эти годы мы чувствуем заботу, поддержку, внимание господина президента. Именно по его инициативе состоялись 3 первых чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?» (2002-2004), в Баку проходили Кубки Наций, Чемпионаты мира среди телевизионных клубов, с 2014 года проводится Кубок Президента Азербайджана по Брэйн – рингу, в котором принимают участие лучшие знатоки мира.

Все это способствовало превращению Баку в один из центров мирового интеллектуального движения знатоков.

В этом году тоже, и вновь по инициативе господина президента, 7-8 сентября мы примем Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?».

Спасибо всем, кто нас поддерживает, радуется нашим успехам, как своим! Мы будем стараться и впредь достойно представлять Азербайджан на международном уровне и оправдывать высокое доверие».

Напомним, что команда Балаша Касумова стала победителем юбилейной, 500-й игры клуба «Что? Где? Когда?», которая выпала на весеннюю серию игр.

Выиграв со счетом 6:5 в пользу знатоков, команда получила право играть в зимней серии игр, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале 2019 года. По итогам игры Эльман Талыбов был признан лучшим игроком весенней серии игр 2019 года и получил свою первую Хрустальную сову.

Это была красивая, яркая и великая победа, которая никого не оставила равнодушной.

Говоря о знатоках, входящих в состав команды, Балаш Касумов признался, что никто из них никогда не ставит свои личные амбиции выше командных интересов, и в этом, по его мнению, и заключается смысл командной игры, ее успехи и достижения.

В составе команды Балаша Касумова, помимо Эльмана Талыбова играют трехкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко (Москва), трехкратный обладатель Хрустальной совы Юлия Лазарева (Москва), двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский (Санкт-Петербург), двукратный обладатель Хрустальной совы, магистр игры «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко (Москва).

«Я верил в нашу победу. Даже когда счет был 4:1 в пользу телезрителей, у меня не было ощущения, что мы играем плохо. Ни у одного из игроков не было паники, мы чувствовали, что победим»,- признался Балаш Касумов, отметив, что побеждать всегда сложно, но он и его команда будут делать все возможное для дальнейших побед.

В соцсетях Балаша Касумова и Эльмана Талыбова поздравили многочисленные соотечественники и поклонники игры «Что? Где? Когда?» из разных уголков мира.