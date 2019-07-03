Балаев вновь один из лучших в «Тоболе»

Азербайджанский вратарь «Тобола» Эмиль Балаев в очередной раз оказался в числе лучших в своей команде по итогам матча 16-го тура премьер-лиги Казахстана против «Жетысу» (1:0) согласно данным InStat.

Он набрал 278 очков за игру, что стало третьим показателем в его команде. Кипер совершил один суперсейв и отразил все удары в створ. Отметим, что 70% передач Балаева оказались точными.

На первом месте расположился автор победного гола Фернандер Кассай (297), а на втором – автор голевой передачи Ника Квеквескири (290).