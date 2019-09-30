Баку встречает звезд мировой литературы

В Баку стартовал IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей LiFFt. Это крупнейшее событие в литературном мире, проводится под эгидой программы «Года языков коренных народов», объявленного ООН в 2019 году и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Как сообщила # одна из координаторов проекта по Азербайджану, поэт, руководитель литературного проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде, IV Евразийский литературный фестиваль LiFFt проводится под патронатом ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда LiFFt, Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны, а также при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и партнерстве литературного проекта «SÖZ» и Бакинского книжного центра.

Открытие фестиваля состоится сегодня в Центре Гейдара Алиева.

Как отметила Н.Гасанзаде, LiFFt считается одним из самых массовых литературных фестивалей мира. Она напомнила, что победителем третьего фестиваля LiFFt, проведенного в Сочи в 2018 году, среди 170 авторов из 27 стран стал азербайджанский писатель Варис Йолчуев.

В соответствии с правилами, по которым следующий фестиваль проводится в стране-победителе, в этом году мероприятие принимает Баку.

В связи с 650-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими оргкомитет фестиваля принял решение о том, чтобы четвертый фестиваль LiFFt был связан с его именем.

За победу в фестивале в этом году будут бороться 200 писателей 55 стран евразийского континента, США и Австралии.

Баку впервые принимает такое огромное количество звезд мировой литературы.

Среди почетных гостей фестиваля такие известные авторы как Кшиштоф Затравски (Польша), Олжас Сулейменов (Казахстан), Рикардо Сейдль (Бразилия), Константин Кедров-Челышев (Россия), Мартин Динков (Франция), Александр Александер (Германия), Нина Гейде (Дания), Селим Азимович (США), Идо Нетаньяху (Израиль), Массимо Мадрисио (Италия), Виктор Клик (Австрия), Татьяна Бонч-Осмоловская (Австралия), Александр Раткевич (Беларусь), Серхат Кабаклы (Турция), Хадаа Сендао (Монголия), Афикуми Такеда (Япония), Борис Голдберг (Чехия), Арон Гаал (Венгрия), Данило Джоканович (Сербия), Валери Купка (Словакия), Ольга Сванберг (Финляндия), Слободан Вуканович (Монтенегро) и др.

В фестивале в качестве гостей примут участие и авторитетные лица Нобелевской комиссии, международного PEN-клуба и Гильдии писателей.

Спикерами фестиваля от Азербайджана станут всеми любимые народные писатели Анар, Эльчин, Кямал Абдулла, Рамиз Фаталиев, Низами Джафаров, Эльмира Ахундова, Рамиз Ровшан, Афаг Масуд и Чингиз Абдуллаев.

В качестве международных спикеров на фестивале выступят Олжас Сулейменов, Константин Кедров-Челышев, Кшиштоф Затравски, Марсель Салимов и Идо Нетаньяху, который, к слову, также является младшим братом Биньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля и автором знаменитой пьесы «Хэппи энд» о Холокосте.

Координаторами по Азербайджану также выступает писатель, директор Baku Book Center Гюнель Рзаева и писатель, профессор Алибала Магеррамзаде.

Программа фестиваля включает пленарные заседания, встречи с мировыми авторами, чтения в «Бакинском доме книги», художественно-публицистический вечер литературного проекта «SÖZ» Министерства культуры Азербайджана, а также концертную программу и церемонию награждения победителей литературного конкурса 2019 года.

Гости фестиваля, помимо всего прочего, встретятся с читателями в Baku Book Center.

Так, 2 октября в 18:00 состоится встреча со всемирно известным казахским поэтом Олжасом Сулейменовым, а 3 октября в 16:00 пройдет встреча с популярным турецким поэтом Тугрулом Танйолом.

Участниками фестиваля стали не менее известные авторы, многих из которых по праву можно назвать легендами современного литературного мира.

Это Фернандо Рендон, поэт из Колумбии, лауреат Высшей награды конгресса республики, лауреат Иберо-американской премии поэзии, лауреат международной премии за поэзию Михай Эминеску. Он удостоен ордена Хуана дель Корраль от Медельинского совета в категории «Золото» и является руководителем самого массового и престижного литературного фестиваля в мире — Международного Поэтического Фестиваля Медельин, в котором уже приняли участие более 1450 поэтов из почти 170 стран, через 1550 чтений стихов.

Из Великобритании в Баку пожаловал Ричард Беренгартен, знаменитый литературный профессор Кембриджского университета, влиятельный поэт и переводчик в Европе, из Голландии — Мариже Лангелаар, лучшая поэтесса в своей стране, восхитившая всю Европу своей нашумевшей волшебной книгой Spark. В 2017 году Spark получила престижную премию — Jan Campert Prize 2017, год спустя поэтическую премию Авода.

Кроме того, в списке участников лучшая поэтесса Японии Тошико Хирата, один из самых востребованных поэтов современной Франции Хамид Ларби, лучший норвежский поэт Эрлинг Кителссен, один из самых оригинальных и влиятельных современных латиноамериканских поэтов Эдуардо Эспина и многие другие.

Фестиваль завершится 3 октября.