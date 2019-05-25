Баку внесет российского пропагандиста в «черный список»

МИД Азербайджана расследует вопрос незаконного посещения журналистом российской газеты «Известий» Григорием Климовым оккупированных Арменией азербайджанских территорий, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

«У нас возникли некоторые сомнения на его счет. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», — сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

Как сообщал Minval.az, газета «Известия» на своем сайте в пятницу опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов.