Баку включен в список творческих городов ЮНЕСКО

По случаю Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября, 66 новых членов присоединятся к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

Как передает Trend, в список включена и столица Азербайджана, Баку — в категории Дизайн.

Отметим, что с учетом новых членов, в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.