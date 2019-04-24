Баку на старте Ф1: самая быстрая городская трасса ждет пилотов

Баку готов к Гран При Азербайджана, который стартует 26 апреля и завершится финальной гонкой 28 апреля. Все работы в паддоке почти завершены, улицы в центре города закрыты для движения транспорта, и все ограждения вдоль трассы уже установлены.

Как сообщает #, гонка пройдет в Баку уже в четвертый раз, хотя в 2016, в год ее дебюта, она называлась Гран При Европы.

Гран При Азербайджана является одной из самых зрелищных гонок в календаре Ф1, а трасса в Баку — самой быстрой из городских. По числу поворотов она уступает лишь Сингапуру и Абу-Даби , и она тоже закручена против часовой стрелки. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч.

Конфигурация включает двадцать поворотов – 12 левых и восемь правых, восемь из них – 90-градусные. Ширина трассы – от 13 до 7,6 метров в районе седьмого и восьмого поворотов в старом городе.

Трасса проложена в историческом центре, вдоль приморского бульвара и «Дома правительства», частично – в Ичери Шехер. Круг начинается на проспекте Нефтяников, первый сектор проложен по фешенебельным районам, после седьмого поворота трасса уходит в сторону старого города, где трасса узкая и медленная, а на третьем секторе отрезок от 16 до 20 поворота и последующая прямая проходится с полностью нажатой педалью газа.

Одна из любопытных особенностей – на проспекте Нефтяников машины едут во встречных направлениях: от 6 поворота до 7 в одну сторону, и от 19 до 20 в противоположную, разделенные специальным забором.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра. Старт и финиш — на площади «Азадлыг». Здесь же расположены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

Предстоящая гонка пройдет под названием «Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана», так как государственная нефтегазовая компания стала новым титульным спонсором этапа Ф1 в Баку.

Для болельщиков Ф1 начнется уже 25 апреля. С 12.00 фанаты, имеющие билеты, смогут попасть в развлекательные зоны, расположенные в Приморском парке, а в 14:00 для них будет организована прогулка по пит-лейну.

Первый автопробег состоится 26 апреля. Зрителей поприветствуют пилоты Формулы-2, которые проведут свободный автопробег. Во второй половине дня соревнования пройдут по таблице. В тот же день будут организованы свободные автопробеги Ф1.

На следующий день будут определены победители первого соревнования Формулы 2, а также пройдет третий свободный автопробег Формулы 1. Вечером гостей и участников ждет концерт Джесси Джей, который состоится в Crystal Hall.

Победитель Гран-При SOCAR Азербайджан определится 28 апреля.

Также в этот день будут названы лидеры второго соревнования Формулы 2. Между соревнованиями будут организованы церемония открытия и парад пилотов.

Гоночный уик-энд завершится концертом Карди Би в Crystal Hall.