Баку-Москва: перезагрузка

Выстраивание доверительных отношений с Россией всегда было приоритетом во внешней политике Азербайджана. Это не вопрос внешней ориентации страны, она, как известно, у нас держится на национальных интересах, это выстраивание доверительных отношений со всеми геополитическими центрами, одним из которых, является Россия.

До последних месяцев отношения Азербайджана и России развивались в формате Алиев-Путин по широкому спектру сотрудничества и Патрушев-Мехтиев по линии безопасности. Но как показывает время, формат отношений нуждается в перезагрузке в связи с растущими геополитическими, геоэкономическими рисками и вызовами.

С другой стороны, как показывают последние тенденции, руководство Азербайджана взяло курс на изменения и в политическом и в экономическом направлении. Меняется конфигурация властных структур, некоторые ответственные чиновники покидают свои посты, появляются новые. С новыми, нужно сверять часы по-новому.

Так 22-23 ноября в Москве состоится 10-й Российско-азербайджанский межрегиональный форум. На нем будут рассмотрены вопросы развития связей между Азербайджаном и регионами РФ. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В работе форума примет участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Мероприятие организовано Министерствами экономразвития двух стран. Деловую программу форума 22 ноября откроют министры экономического развития России и Азербайджана – Максим Орешкин и Микаил Джаббаров.

В ходе форума пройдет заседание деловых советов двух стран, а также четыре круглых стола по расширению регионального сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сферы.

Также ожидается встреча первого вице-президента Азербайджана с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым.

Данные встречи имеют важное значение для Азербайджана и его новых чиновников. Особенно это касается экономического блока. Говоря же прямым текстом, принято считать, что новый экономический блок Азербайджана является в целом прозападным, что в определенной степени настораживает северных соседей. Новым же чиновникам нужно показать, что они готовы содействовать более глубокому экономическому сотрудничеству, а также привлечению в страну инвестиций из России.

Предполагаемая встреча первого вице-президента Азербайджана с Владимиром Путиным, а затем и с Дмитрием Медведевым, говорит о том, что Азербайджан намерен выстраивать отношения с Россией, исходя из глубоких доверительных отношений и экономических интересов. Тут кстати, нужно добавить, что участие на этом форуме Микаила Джаббарова, нового министра экономики, который имеет огромное портфолио в экономике страны, говорит о том, что он может заинтересовать российские бизнес элиты.

С другой стороны, Азербайджан может более активно инвестировать в ту или иную отрасль экономики России. Экономическое взаимодоверие двух стран, может сгладить и все остальные политические вопросы.

Сегодня 21 ноября состоялась встреча между главами советов безопасности Азербайджана и России, Рамилем Усубовым и Николаем Патрушевым. По итогам встречи стороны подписали план сотрудничества на 2020-2021гг.

Как сообщалось ранее, Усубов и Патрушев в Баку в сентябре 2019 года провели консультации по вопросам безопасности. На этой встрече Усубов отметил необходимость и Азербайджану и России интенсифицировать меры для выявления и пресечения деятельности радикалов, пропагандирующих экстремизм и сепаратизм.

В свою очередь Патрушев отметил, что «Россия всегда придает большую значимость расширению сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям».

Если проанализировать все эти встречи, то речь идет о новых правилах координации в соответствии с новыми геоэкономическими и геополитическими реалиями. Для России важно иметь спокойные южные границы, от которых не исходило бы каких-либо угроз, а именно, что Азербайджан не станет военно-политическим плацдармом для Запада. Со своей стороны для Азербайджана важно понимание России, ее политических и экономических интересов в регионе и за его пределами.