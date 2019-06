«Баку и Каспий в нашей краске»: в столице пройдет фестиваль уличной культуры

Баку готовится к крупнейшему фестивалю уличной культуры — Graffiti & Dance Fest, который соберет лучших танцоров, райтеров и прочих представителей арт-сообщества со всего Азербайджана.

Фестиваль состоится 15 июня на территории Pullman Baku и пройдет в нашей столице уже во второй раз.

В интервью # известный бакинский граффити — райтер и один из организаторов фестиваля Юнис Крылов рассказал, что в рамках фестивальных мероприятий лучшие танцоры и уличные художники со всего Азербайджана поборются за право представить нашу страну на международном хип-хоп фестивале V1 BATTLE, который пройдет в Санкт-Петербурге.

К слову, этот фестиваль является знаковым событием мировой хип-хоп культуры. Он проводится ежегодно в июле, в центре Санкт-Петербурга возле станции метро «Площадь восстания», в широком дворе-колодце с разукрашенными граффити стенами. Это место называют неофициальной достопримечательностью «северной столицы» России.

В Баку же райтеры будут состязаться на тему «Баку и Каспий в нашей краске». Организаторы провели предварительный конкурс эскизов будущих шедевров стрит – арта, лучшие из которых получат право на воплощение в жизнь.

Гостем фестиваля станет DJ Grotask из Грузии.

Фестиваль пройдет под девизом All For One, что, как поясняют организаторы, означает «столкновение всех стилей с целью решить не то, чей стиль круче, а чье сердце бьется в такт с уличной музыкой».

«Фестиваль объединит представителей всех уличных субкультур нашего города. Это будет самый большой на данный момент граффити фестиваль и танцевальный баттл по всем стилям», — рассказывает Ю.Крылов #, отмечая, что прогрессивная молодежь сполна оценит данное событие.

Художник считает, что процесс создания работы на стене – это редкий для Баку шанс увидеть «вживую» как работают настоящие райтеры.

«Шанс показать себя на фестивале есть у всех, включая скейтеров, битбоксеров и рэперов. У нас будет очень крутая атмосфера позитива, добра и единства», — говорит Юнис.

По его словам, главная цель фестиваля — собрать интересных талантливых личностей вместе и создать им условия для общения, обмена опытом и позитивной энергией, чтобы каждый мог зарядить и вдохновить другого на последующие грандиозные события. У нас все будет true, по — уличному и бесплатно», — заключил райтер.

Отметим, что вход на фестиваль свободный для всех желающих.