Баку и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в военной области

Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии первый заместитель министра обороны Азербайджана — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военном, военно-техническом и военно-образовательном сферах. Также было подписано «Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия».

| 2019-04-07T18:39:23+00:00 7 апреля 2019, 19:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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