Баку и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в военной области

Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии первый заместитель министра обороны Азербайджана — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военном, военно-техническом и военно-образовательном сферах. Также было подписано «Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия».