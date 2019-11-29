Баку и Ашхабад подписали соглашение о прокладке фибер-оптической кабельной линии

На состоявшейся 28 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде 12-й Международной выставке Телекоммуникационной и IТ Промышленности “Türkmentel 2019” было подписано межгосударственное соглашение о прокладке магистральной фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Соглашение с азербайджанской стороны подписал чрезвычайный и полномочный посол Гасан Зейналов, с туркменской стороны председатель Агентства «Туркменарагатнашик» («Türkmenaragatnaşyk») Министерства Промышленности и Коммуникаций Гаджимурад Худайгулиев.

Согласно соглашению, магистральный фибер-оптический кабель проходящий по дну Каспийского моря будет реализован магистральным интернет провайдером Азербайджана «AzerTelecom» и телекоммуникационным оператором Туркменистана “Türkmentelekom». Кабельная линия будет проведена между географическими точками Сиязань и Туркменбашы.