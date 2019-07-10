Баку-Батуми: как сделать свое путешествие незабываемым

Батуми — один из самых привлекательных городов для туристов, и начиная с этого года он стал намного ближе для путешественников из Азербайджана.

Прямой рейс и его преимущества

Открытие в июне прямого авиасообщения Баку — Батуми превратило поездку в этот удивительный черноморский курорт в комфортный и незабываемый отдых. Полет занимает всего полтора часа! У бакинцев всегда было особое отношение к Батуми, но невзирая на это, есть множество других причин влюбиться в этот город раз и навсегда.

Национальная администрация туризма Грузии организовала пресс-тур для азербайджанских журналистов, среди которых был и корреспондент #.

Одной из главных целей было воочию оценить все преимущества быстрого и удобного перелета, ознакомиться с новыми туристическими объектами и самыми актуальными новинками сезона, а также узнать о том, какие маршруты помогут разнообразить пребывание в Батуми.

Конечно, сегодня каждый может воспользоваться информацией на многочисленных туристических порталах и сообществах в Интернете и выбрать маршрут самостоятельно, как говорится, по всем пунктам своих предпочтений.

Но есть и более надежный, проверенный способ — обратиться к гиду, нанять профессионального водителя на внедорожнике и отправиться на поиски приключений с людьми, которые станут надежными спутниками в любой компании.

Нам повезло — Национальная администрация туризма Грузии отправила с нами в тур Марику Богверадзе. Она работает в качестве гида уже много лет, сопровождает известных гостей, звезд, телеведущих, а друзья на полном серьезе называют ее «визитной карточкой» Грузии, уверяя всех и каждого в неповторимости путешествий с этой рыжеволосой очаровательной всезнайкой.

Море для всех, частным пляжам и ограде — нет!

Батуми завораживает с первого взгляда, когда при посадке складывается впечатление, что самолет садится прямо на морскую гладь.

В городе невозможно заблудиться, хотя бы потому, что есть несколько ориентиров, видимых практически отовсюду. К примеру, 130-метровая металлическая Башня Алфавит с надписями на грузинском языке и одной из лучших смотровых площадок с видом на море. Либо, грациозная куполообразная вершина пятизвездночного отеля Sheraton Batumi, в котором, кстати, очень любят селиться туристы из Азербайджана. Молодежь и поклонники экотуризма выбирают в Батуми более доступное жилье, к примеру, хостелы или бюджетные апартаменты, которые здесь, наряду с сетью мировых отелей, представлены в очень широком ассортименте и различной ценовой категории.

Прогулки по городу доставляют необыкновенное удовольствие: живописные улочки с деревьями киви и эвкалиптами вдоль дорог, астрономические часы в историческом центре, роскошная дизайнерская улица, один из старейших кинотеатров Европы — Apollo, Макдональдс без стен, входящий в 10 самых красивых зданий данной сети фаст фуда во всем мире и многое — многое другое.

Сегодня Батуми называют не иначе, как город новшеств и геометрии, нетривиальных архитектурных образов, модерновых зданий, экспериментов и уличного арта.

Одной из важных и привлекательных для туристов особенностей является то, что в Батуми нет частных пляжей. Они просто запрещены на законодательном уровне. Даже владельцы отелей не имеют право загораживать прилегающее к ним морское побережье.

Столь демократичный подход вызывает у туристов и местных жителей восторг и положительные эмоции. Кроме того, запрещено любое строительство на исторической части бульвара, за исключением небольших кафе.

Общая площадь набережной Батуми составляет 12 километров. Близ территории порта расположен рыбный рынок, а рядом — сеть рыбацких ресторанчиков. Полезный лайфхак от бывалых туристов: купить на рынке любую понравившуюся рыбу, отнести в ресторан, где спустя полчаса ее преподнесут в виде готового ужина или обеда. Обойдется эта услуга почти даром: 2-3 лари за килограмм рыбы.

Батумский бульвар проходит вдоль набережной, парка и пляжа. В Cтаром городе можно увидеть множество реконструированных зданий XIX века. В северной части Батуми располагается ботанический сад, где собраны растения со всего мира.

Впечатляющая бамбуковая роща, посадки магнолии и кипарисов расположены прямо на бульваре. Поклонникам активного отдыха — велосипедистам, скейтерам, и любителям погонять на самокатах выделена широкая красная полоса на протяжении всего бульвара.

Не заскучают в Батуми и ценители высокого искусства. Многочисленные музеи, в том числе, Музей братьев Нобель, драматический и оперный театры, выставочные комплексы и салоны — культурная программа впечатлит даже самого взыскательного туриста.

Батумчане невероятно гостеприимные и дружелюбные люди, с одинаковой теплотой относятся ко всем туристам и гостям, не разделяя людей по вероисповеданию и национальному признаку. Хотя, такой подход, в целом отличает всех жителей Грузии.

Куда поехать за пределы Батуми

Разнообразить свой отдых в Батуми можно близлежащими популярными туристическими маршрутами. Например, отправиться к знаменитому водопаду Махунцети и арочному мосту царицы Тамары, что в 30 километрах от Батуми. Красивейший водопад высотой около 30 метров станет прекрасным спасением от изнуряющей жары: вода здесь кристально чистая и достаточно теплая. Как и везде в Грузии, здесь много собак — путеводителей, которые с радостью сопровождают туристов и ждут в благодарность лакомство.

К бродячим собакам в Батуми, как и во всей Грузии очень доброжелательное отношение. Никто не позволит себе отогнать животное даже от столика на террасе ресторана. А буквально на днях в Грузии вступил в силу закон об уголовной ответственности за жестокое обращение с четвероногими, что является прекрасным примером любви и заботы о братьях наших меньших. От водопада Махунцети стоит непременно направиться к другой местной достопримечательности — арочному мосту царицы Тамары над рекой Аджарисцкали. Этот грандиозный образец грузинского строительства был сооружен из гранитного камня по приказу царицы Тамары, отсюда и его название. Существует поверье, что если пройти по этому мосту, загадав желание, то оно непременно сбудется.

Незабываемый ужин от семейных виноделов

Полюбовавшись на окрестные красоты, лучшим выбором в качестве вечерней трапезы станет посещение знаменитого винного погреба (марани) Нодара Шервашидзе в селе Пирвели Маиси (Сагорети). Гостеприимный хозяин, глава большого семейства лично встречает гостей и по желанию может провести экскурсию по своим восхитительным «зеленым» владениям — виноградникам, из которых он изготавливает непревзойденное эксклюзивное домашнее вино.

«Вы не встретите это вино ни в одном магазине мира. И вряд ли где-либо найдете похожий вкус», — рассказывает Нодар Шервашидзе в интервью #.

Ежедневно в марани приезжают туристы из разных стран. Помимо дегустации и покупки вин, здесь также можно вкусно пообедать и даже остаться на ночлег в гостевых комнатах.

В будущем семья Шервашидзе планирует построить коттеджи прямо в виноградниках, сделать прогулочные тропинки и внести таким образом свою лепту в развитие экотуризма, стремительно завоевывающем популярность во всем мире. Н.Шервашидзе рассказал, что с запуском прямого рейса Баку — Батуми, заметно увеличилось количество туристов из Азербайджана: «Вот только вчера у нас гостили наши друзья из Баку», — говорит он. «Часто приезжают к нам и журналисты из вашей страны. Азербайджан и Грузия это братские страны, нас всегда связывали крепкие узы дружбы», — признается грузинский винодел.

По семейной традиции Шервашидзе, гости за столом его уютного домашнего ресторанчика первый тост поднимают за религию и мир.

Что касается вина, то хозяин с большой гордостью говорит о качестве своей продукции:

«Я предлагаю людям национальный вариант — вино наших предков! Я называю его «живое» вино. Оно не фильтрованное, без всяких добавок и консервантов. На винной дегустации в Италии наше вино Чхавери вошло в топ-10 лучших вин Европы. Кстати, это вино очень любил Сталин…», — рассказывает Шервашидзе.

Два других сорта винограда, из которых готовит свое вино владелец марани, это «Цоликаури» и «Оджалеши».

Государство всячески поддерживает подобный бизнес своих соотечественников: они не платят налоги и используют бесплатно определенное количество элетроэнергии, как жители высокогорных районов.

Шекветили: дорога к мировым звездам

В 40 км к северу от Батуми, напротив крупнейшего открытого концертного зала на Кавказе Black Sea Arena в курортном местечке под названием Шекветили расположился уникальный Музыкальный парк, посещение которого оставит неизгладимые впечатления как у взрослых, так и у детей. Он работает 24 часа в сутки круглый год, вход и парковка — бесплатные. В парке не продается еда и вода. Все что здесь можно делать — это погрузиться в мир музыки и единения с природой: в эвкалиптовой роще стоят 37 скульптур известных грузинских и мировых артистов. У каждой статуи вмонтирован динамик с датчиком движения. Стоит лишь приблизиться и любимый певец «запоет» один из своих известных хитов.

Майкл Джексон здесь «заглушает» Джими Хендрикса, а от «Тбилисо» Реваза Лагидзе сжимается сердце. Битлз, Моцарт, Бах, Бетховен, Элтон Джон, Стиви Вандер, Уитни Хьюстон, Лучано Паваротти, Синатра, Тупак: всех звезд собрали грузины под единым небом в этом уникальном уголке на побережье Черного моря.

Мтирала: рай для экстремалов

Всего 25 километров отделяют Батуми от Национального парка-заповедника Мтирала, и это — еще одно место из серии «must see» для туристов, прибывающих в Батуми.

Утопающий в папоротниках и прочей изумительной зелени, Мтирала будет интересен в первую очередь любителям активного отдыха на природе и поклонникам экстремальных развлечений. Парк богат редкими растениями, занесенными в красную книгу, здесь водятся бурые медведи, зайцы и другие животные, и имеются лечебные минеральные источники, родники с кристально чистой водой, водопад и озеро. Специалисты считают, что это практически единственное место на Земле, где встречается такая редкая и неповторимая флора.

Местные жители называют массив «плачущей горой», из-за того, что он практически круглый год окутан туманом. Территория заповедника занимает 6 тысяч гектаров.

В интервью # старший специалист визиторского центра парка Тиона Гвианидзе рассказала, что вход на территорию заповедника является бесплатным. По ее словам, посетители также могут организовать пикник, но в строго отведенных для этой цели местах. В заповеднике запрещено ловить рыбу, а обитаемая в здешних водах речная форель trutta fario занесена в Красную книгу. Т.Гвианидзе также рассказала о том, что для туристов предложено два вида маршрута — короткий и длинный. Последний расчитан на два дня.

При заповеднике действует канатный парк и развешены тросы для катания «Zip-line». В парке можно встретить туристов из разных стран — Израиля, Германии, США.

По словам Т.Гвианидзе, в последние годы заметно увеличилось количество посетителей из Азербайджана. «В основном это молодежь, но часто приезжают и целыми семьями», — отметила она. Сложно представить себе еще одно такое место, где столь гармонично сочетались бы романтика, экстрим и изящество природы.

Мтиралу, без всякого сомнения, следует рекомендовать к обязательному включению в программу посещения.