Баку-2019: Азербайджан лидирует в медальном зачете

23 июля завершился третий день XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «Баку-2019».

Как передает АПА, сборная Азербайджана завершила игровой день с шестью медалями – борцы принесли в копилку команды 4 «золота», 1 «серебро» и 1 «бронза».

Таким образом, количество медалей сборной достигло 16-ти – 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В медальном зачете  Азербайджан сохранил первое место, следом идет Россия, замыкает тройку сборная Беларуси.

В целом, за три игровых дня было разыграно 40 комплектов медалей. Медали завоевали представители 27 стран, 15 из которых пережили радость чемпионства.

| 2019-07-24T08:25:20+00:00 24 июля 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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