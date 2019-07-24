Баку-2019: Азербайджан лидирует в медальном зачете

23 июля завершился третий день XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «Баку-2019».

Как передает АПА, сборная Азербайджана завершила игровой день с шестью медалями – борцы принесли в копилку команды 4 «золота», 1 «серебро» и 1 «бронза».

Таким образом, количество медалей сборной достигло 16-ти – 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В медальном зачете Азербайджан сохранил первое место, следом идет Россия, замыкает тройку сборная Беларуси.

В целом, за три игровых дня было разыграно 40 комплектов медалей. Медали завоевали представители 27 стран, 15 из которых пережили радость чемпионства.