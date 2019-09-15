«Бактериологическое оружие» из Сабирабада

На днях в Сабирабадском районе было зафиксировано два случая заражения сибирской язвой. Один из зараженных — житель села Гарагюней, второй — села Хашимханлы. Оба занимаются продажей мяса.

Факт заражения был подтвержден Сальянским региональным отделением Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Зараженные были доставлены в инфекционное отделение Сабирабадской центральной больницы. Сибирская язва была обнаружена у животного, забитого жителем села Гарагюней. Мясо зараженного животного было продано одному из мясников, работающих в городе Ширван. Состояние зараженных оценивается врачами как средней степени тяжести. Дело расследует Сальянский региональный филиал Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Следует отметить, что в этом году в Сабирабаде уже были зафиксированы два случая заражения сибирской язвой. Один из заразившихся скончался 29 июля.

Первое, что приходит на ум при слове «сибирская язва», это нашумевшая история с «письмами несчастья» со спорами сибирской язвы, которые после терактов 11 сентября в Америке рассылались террористами. Тогда по вине неизвестных злоумышленников десятки человек были инфицированы бактериями этого опаснейшего заболевания, а некоторые из них умерли.

Что же это за болезнь, споры которой используются как бактериологическое оружие?

Как подсказал нам Интернет: сибирская язва является острой инфекционной болезнью животных и человека, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Существует три формы сибирской язвы: кожная, легочная, кишечная. Люди заражаются сибирской язвой, когда споры попадают внутрь организма.

Это может произойти, если человек вдохнет споры, употребит пищу или выпьет воду, зараженную спорами, либо же споры попадут в порез или царапину на коже. В местах, где может происходить распространение сибирской язвы, регулярно должны осуществляться дезинфекционные мероприятия.

Людям, имеющим риск заражения (ветеринары, работники мясокомбинатов и кожевенных предприятий и т.д.), проводят профилактические прививки.

# решило выяснить, какие меры были приняты для предотвращения распространения сибирской язвы.

Для получения ответа мы обратились к главному врачу Центральной больницы Сабирабада Юсифу Гулиеву.

«Подозрения на наличие сибирской язвы было обнаружено не у двух, а четырех мясников. У всех четырех были взяты необходимые анализы, которые были отправления в Региональную Имишлинскую противочумную станцию. Слава богу, сибирская язва была обнаружена только у двух», — обрадовал нас Юсиф Гулиев.

Как отметил Юсиф Гулиев, больные размещены в Центральной больнице. «Их лечение протекает нормально. Так как сибирская язва может передаваться от человека к человеку через кожу, то мы проверили на наличие сибирской язвы членов их семей. Больных среди них не оказалось. В их домах проведена дезинфекция», — сообщил главный врач.

По мнению доктора медицинских наук профессора Адиля Гейбуллы, немедленно должна быть проведена дезинфекция пастбищ и мест содержания животных. «Не проведение дезинфекции пастбищ может привести к новым заражениям среди животных, которые затем могут передаваться людям», — сказал ученый.

Как отметил Адиль Гейбулла, вспышка сибирской язвы в Азербайджане доказывает низкий уровень ветеринарной службы.

Заместитель директора Республиканского центра эпидемиологии и гигиены Афаг Алиева также считает, что пастбища и места содержания зараженных сибирской язвой животных, немедленно должны быть продезинфицированы. «Иначе это может привести к новым случаям заражения», — сказала она.

Но как заявил заведующий сектором анализа и информационного обеспечения Исполнительной власти Сабирабадского района Автандил Гасанов: «Дезинфекция мест содержания и выпаса скота в нашем районе не проводилась».

И еще небольшая справка из интернета: «Обычно вспышки сибирской язвы происходят в странах, где нет регулярной вакцинации скота, а употребляемые в пищу животные не проходят осмотр перед забоем».