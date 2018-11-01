Бакинское транспортное агентство внесло ясность в вопрос парковки на пр. Метбуат

Остановка на парковке на проспекте Метбуат в Баку считается административным правонарушением, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг, передает Тренд.

В сообщении отмечается, что пока структура не организовала в городе парковки для автомобилей.

«Эта парковка на проспекте Метбуат расположена на тротуаре, она является серьезным препятствием для пешеходов. Парковка транспортного средства на этом месте будет считаться административным правонарушением», — сказали в БТА.

Напомним, что ранее заместитель председателя правления БТА Фарид Нуриев сообщил Trend, что Бакинское транспортное агентство (БТА) будет привлекать к административной ответственности лиц, нарушающих правила стоянки, парковки, а также осуществлять услуги эвакуации.

Он также отметил, что в местах, где запрещено парковаться, будут установлены камеры. «Водители, нарушающие правила стоянки, будут выявляться с помощью камер и штрафоваться», — отметил Нуриев.

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