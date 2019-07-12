Бакинское транспортное агентство предупредило водителей

Бакинское транспортное агентство предупредило водителей в связи с сильным ветром в столице, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Агентство рекомендует всем участникам дорожного движения быть осторожными в связи с ветреной погодой.

«Просим пассажиров быть осторожными во время ожидания автобусов на остановках. Не садиться и не сходить с автобуса вне пункта остановки. Также эти правила должны соблюдаться на территориях центров транспортного обмена.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и следовать дорожным знакам.

В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта», говорится в сообщении Агентства.