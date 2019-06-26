Бакинский порт и ОБСЕ запустили проект по координации «зеленых» портов на Каспии

Директор Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) Талех Зиядов и координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ в регионе Вук Жугич в середине июня совместно запустили проект «Содействие развитию зеленых портов в регионе Каспийского моря», передает Trend со ссылкой на БММТП.

Проект направлен на оказание поддержки Азербайджану, Казахстану и Туркменистану в укреплении зеленых портов и связей в прикаспийском регионе. Технико-экономические обоснования, семинары и визиты в ведущие международные зеленые порты позволят изучить, как наилучшим образом использовать возобновляемые источники энергии, цифровизацию и упрощение процедур торговли и транспорта для обеспечения устойчивой связи. Проект будет реализован в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития, Европейской экономической комиссии ООН и ведущими экспертами частного сектора.

Есть также планы по созданию цифровой платформы для обмена данными между портами Каспийского моря трех стран.

«Новый порт Баку полностью функционирует в соответствии с современными стандартами» — заявил гендиректор порта Зиядов. «Сотрудничество между БММТП и ОБСЕ, а также другими портами прикаспийского региона, является еще одним важным шагом в обеспечении дальнейшей защиты окружающей среды и ускорении более эффективного и своевременного обмена данными в Каспийском регионе».

По словам Жугича, данный проект ОБСЕ внесет вклад в укрепление устойчивости, безопасности и экономического роста в регионе: «Возобновляемая энергия и энергоэффективность являются частью решения проблемы уменьшения воздействия на окружающую среду».