«Бакинский метрополитен» переходит на летний режим

«Окончание учебного сезона, а также проведение летнего отдыха столичными жителями вне города приводит к значительному уменьшению потока пассажиров в метрополитене. По этой причине, как и каждый год, будут внесены изменения в график движения поездов Бакинского метрополитена».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, в соответствии с приказом председателя структуры Заура Гусейнова, с 1 июля движение поездов в метрополитене переходит на летний график.

Согласно сезонному графику, интервал между поездами незначительно вырастет. Иными словами, в основное время притока пассажиров интервал между поездами, следующими от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» и в обратном направлении, будет составлять не 2 минуты как во время зимнего сезона, а 2,5 минуты.

| 2019-06-29T11:32:34+00:00 29 июня 2019, 12:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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