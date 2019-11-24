Бакинский метрополитен: Движение поездов в направлении Улдуз-Ази Асланов восстановлено

24 ноября в 05:41 машинист первого поезда, двигавшегося без пассажиров по линии «Ази Асланов-Дарнагуль», обнаружил неполадки при приближени к станции метро «Гара Гараев».

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сообщается, что для оперативного устранения проблемы были немедленно задействованы аварийно-восстановительные средства, руководители и специалисты соответствующих структур.

В то же время движение поездов в направлении «Улдуз-Ази Асланов» было остановлено, и в 6:00 станции, расположенные в том же направлении, были закрыты для движения.

«Движение поездов на метро было организовано по трехминутному интервалу по красной и зеленой линиям «Нариман Нариманов-Ичери Шехер», «Нариман Нариманов-Дарнагуль». Движение поездов по фиолетовой линии и лиги «Джафар Джаббарлы-Хатаи» осуществлялось в нормальном режиме.

В связи с перевозкой пассажиров по линии «Улдуз-Ази Асланов» было направлено обращение в Бакинское транспортное агентство. В 10:15 неисправность была полностью устранена, восстановлена нормальная работа поездов по красной и зеленой линиям.

Причины инцидента выясняются, и дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности. Руководство «Бакинского метрополитена» приносит пассажирам извинения за временные трудности», — отмечается в информации.