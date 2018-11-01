Бакинский фуникулер возобновил работу

Бакинский фуникулер, который является одним из символов столицы Азербайджана, сегодня возобновил свою работу после проведения профилактических работ. Как передает Тренд, об этом говорится в четверг в сообщении Исполнительной власти Баку.

Были проведены профилактические работы на станциях и в вагонах фуникулера, аккумуляторы с истекшим сроком эксплуатации были заменены на новые, проведена диагностика и профилактика вагонов и другого оборудования, фуникулер приведен полностью в рабочее состояние для безопасной перевозки пассажиров. Для устранения технических проблем доставлено необходимое импортное оборудование. Рабочим была выдана новая одежда.

Начальник Бакинского фуникулера Тофиг Исмайлов сказал, что фуникулер был введен в эксплуатацию 5 мая 1960 года. В период советской власти поезда по специальному заказу были произведены в Ленинграде, а оборудование было доставлено из Харькова. Протяженность линии составляет 455 метров. Фуникулер за час способен перевозить в среднем 300 пассажиров. Фуникулер капитально ремонтировался два раза — в 2001 и 2007 годах.

Согласно поручению Президента Ильхама Алиева в 2012 году была проведена реконструкция фуникулера, закуплены новые вагоны, и 23 мая 2012 года состоялось его открытие.

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