Бакинские зарисовки: как угробить все хорошее?

Пресловутый человеческий фактор. Именно он является не только двигателем, но и тормозом прогресса. В этом убеждаешься каждый раз, посещая Баку после отсутствия в родном городе. К примеру, совсем недавно мы радовались новости о том, что Международный аэропорт Гейдар Алиев был признан лучшим аэропортом с пассажиропотоком менее 10 миллионов по версии блогеров-путешественников.

Блогеры в течение нескольких месяцев оценивали 10 аэропортов, 6 бизнес-залов и 30 отелей у аэропортов по уровню сервиса и комфорта. В этом году блогерами-экспертами стали Илия Воскресенский (@elivosk), Антон Соколов (@tonych_inc) и Анастасия Федотова (@nastyaafed). Каждый из блогеров посетил 10 городов — Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан), Нур-Султан (быв. Астана, Казахстан), Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Бухарест (Румыния) и Вену (Австрия).

Блогеры оценивали не только уровень комфорта и сервиса, но и аспекты, которые не оценивает ни одна другая премия: улыбка сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многое другое. В итоге, лучшим был признан именно Международный аэропорт Гейдар Алиев. Кроме того, в марте аэропорт столицы Азербайджана был назван лучшим среди всех аэропортов стран СНГ по версии британской консалтинговой компании Skytrax.

Все эти награды, конечно, радуют. Но как же быть с тем, что ежедневно видят бакинцы и гости нашей столицы, прибывающие в бакинский аэропорт или отбывающие из него? Я говорю о толпах таксистов, что отвозят пассажиров в аэропорт или налетают на них могучей кучкой по прибытии?! Все эти извозчики жалуются на то, что въезд на территорию аэропорта платный. Они утомляют пассажиров рассказами о сложности бытия. При этом, часть своих финансовых проблем они легко и просто взваливают на пассажиров, заламывая цены на проезд.

Стоят, к примеру, там «баклажаны», как именуют в Баку «лондонские такси». Подходишь и, интересуешься, почем они везут из аэропорта к жилому комплексу «Угур-2», что в поселке Бакиханова. Слышишь ответ — 20 манатов. Вспоминаешь, что при вызове такси по телефону, тариф за поездку по тому же адресу обходится в 6-7 манатов. Понимаешь, что тебя держат за идиота. Интересуешься, почему нельзя заплатить по счетчику? Слышишь ответ — мы работаем так, по этому тарифу. А не нравится — ищи иное такси.

Я лично смогу его найти, а что делать тем, кто впервые в Баку? Ничего — ехать по тому тарифу, что заломили таксисты. И как все это стыкуется с высокими наградами, которые заслуженно получает Международный аэропорт Гейдар Алиев? А никак не стыкуется, но никто этой проблемой не занимается. Вот вам и человеческий фактор. Точнее фактор человеческой жадности. Причем, речь сейчас идет не только о таксистах, но и о тех, кто позволяет им так заламывать цены, явно не в ущерб себе.

Идем далее. В Азербайджане уже который год идет масштабная реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры. За последние 14 лет было проложено 12 тысяч 300 километров дорог. В нынешнем году данная цифра достигнет примерно 15 тысяч километров. При этом, в прошлом году Азербайджан занял 1-е место среди стран СНГ по качеству дорог. Об этом говорилось в докладе Всемирного Экономического Форума.

Среди 137 стран Азербайджан занял 36-е место. Из стран региона Турция заняла 30-е, Иран — 71-е, Грузия — 82-е, Армения — 85-е, Россия — 114-е место. При этом, состояние дорог в Азербайджане, согласно докладу, улучшилось по сравнению с 2017 годом. И тут, как говорится, не поспоришь — дороги в стране действительно хорошие. Но вся их прелесть нивелируется теми господами и дамами, что оседлали своих «железных коней». О, проехаться по бакинским дорогам и не попасть в аварию, если не подвиг, то точно нечто героическое!

Эти замечательные взмахи руки из открытого окна авто, обозначающие, в зависимости от конкретной ситуации, просьбу уступить путь или благодарность, а порой и возмущение! Эти зигзаги справа налево и обратно, эти резкие торможения впереди едущих авто! Очевидно же, что в подавляющем большинстве случаев владельцы авто не знают правил дорожного движения и просто являются людьми низкой культуры. Для них какую идеальную дорогу не прокладывай, все равно создадут проблемы, аварии.

Продолжая тему можно рассказать и про безграмотность врачей, недостаток квалифицированных кадров в медицинских учреждениях, внешне имеющих прекрасный вид и оснащенных самым современным оборудованием. Да и вообще, такого рода примеров, из самых разных сфер жизни, можно привести великое множество. И все они печальны, и все они кричат о том, что человек, этот царь природы, может создавать проблемы там, где их вроде бы быть не должно. А ведь так хотелось бы, чтобы все было иначе….