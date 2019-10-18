Бакинская публика встретила овациями выступление Государственного симфонического оркестра

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт Ансамбля солистов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает в пятницу Trend Life.

Ансамбль выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международного конкурса дирижеров имени Е.Светланова Фуада Ибрагимова.

На вечере своими выступлениями публику порадовали солисты – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), музыканты Анар Мамедов (кларнет), Уджал Мамедхан (ударные инструменты).

В ходе концертной программы прозвучали произведения Аяза Гамберли «Метод самообучения над эмоциями», Лучано Берио «О, король», колыбельная Марии из оперы Альбана Берга «Воццек», Жоржа Апергиса «Семь преступлений любви», Хайяма Мирзазаде » Мы помним тебя, Чарльз!», Андрея Волконского «Жалобы Щазы», Луи Андриссена «Серебро», Александра Вустина «Музыка для десяти» и другие.

Музыкальная программа была встречена зрительской аудиторией бурными аплодисментами.

| 2019-10-18T16:02:15+00:00 18 октября 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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