Бакинская публика встретила овациями выступление Государственного симфонического оркестра

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт Ансамбля солистов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает в пятницу Trend Life.

Ансамбль выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международного конкурса дирижеров имени Е.Светланова Фуада Ибрагимова.

На вечере своими выступлениями публику порадовали солисты – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), музыканты Анар Мамедов (кларнет), Уджал Мамедхан (ударные инструменты).

В ходе концертной программы прозвучали произведения Аяза Гамберли «Метод самообучения над эмоциями», Лучано Берио «О, король», колыбельная Марии из оперы Альбана Берга «Воццек», Жоржа Апергиса «Семь преступлений любви», Хайяма Мирзазаде » Мы помним тебя, Чарльз!», Андрея Волконского «Жалобы Щазы», Луи Андриссена «Серебро», Александра Вустина «Музыка для десяти» и другие.

Музыкальная программа была встречена зрительской аудиторией бурными аплодисментами.