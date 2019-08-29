Бакинская полиция обратилась к гражданам и журналистам

Главное управление полиции города Баку обратилось к жителям столицы и журналистам.

В обращении отмечается, что в столице в рамках законодательства продолжаются соответствующие мероприятия в отношении автохулиганов, подвергающих опасности жизни участников дорожного движения — водителей и пешеходов.

«Для наибольшей эффективности работы в этом направлении рекомендуем сообщать в полицию об общественно опасных действиях водителей, свидетелями которых вы стали на дорогах столицы. Надежная охрана общественного порядка является долгом каждого из нас» — сообщили в Управлении.

| 2019-08-29T12:21:42+00:00 29 августа 2019, 12:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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