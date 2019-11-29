Бакинская головоломка: будет ли у нас Генплан?

«Снос пятиэтажных зданий в Баку не тот вопрос, который можно решить в формате Генерального плана. Решения по этим зданиям будут вынесены соответствующими органами Исполнительной власти в зависимости от их состояния. Генеральный план и его масштаб, не предусматривает решение проблем конкретных зданий, дворов, улиц, его масштаб намного больше», — заявил 27 ноября 2019 года первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

Отметим, что старый Генеральный план был утвержден еще в 1980 году …городским комитетом Компартии Азербайджана. Да, да. Несмотря на то, что уже на протяжении многих лет эксперты говорили о необходимости нового Генплана, Государственный комитет архитектуры и градостроительства под различными предлогами отказывался от его принятия.

Согласно заявлению Госкомитета, работы над подготовкой нового Генерального плана будут завершены в 2020 году.

Хотя представители органов исполнительной власти во время сноса старых и строительства новых зданий в Баку, как правило, заявляли, что все эти работы проводятся в соответствии с Генпланом города. Однако, заявление Анара Гулиева том, что снос пятиэтажных зданий в Баку не тот вопрос, который можно решить в формате Генерального плана противоречит высказываниям представителей органов исполнительной власти.

Как заявил # руководитель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, Генеральный план является документом, который касается всего территориального устройства города. «На основании Генплана разрабатывается детальная планировка, в которой указывается вплоть до количества этажей в зданиях и даже площадь дворов. Генплан — это стратегия, а детальная планировка — это тактика», — сказал Эльбай Гасымзаде.

«Во многих судебных делах, которые касались сноса старых жилых зданий и строительства на их месте новых домов, фигурировали распоряжения местных глав исполнительной власти, которые ссылались на Генплан города Баку. И даже в некоторых решениях Кабинета министров, касающихся сноса старых зданий, имеется ссылка на Генеральный план города. Это я считаю, вопиющим нарушением прав сотен тысяч наших граждан», — сказал # адвокат Фуад Агаев.

Как заявила # сотрудник отдела по связям с общественностью Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Назлы Мамедзаде, все работы по сносу зданий на местах должны проводиться в соответствии с Генеральным планом.

По мнению правозащитника Виктора Сапункова, о работе над новым Генеральным планом города Баку пока идут одни разговоры. «Сейчас же есть современные технологии, например, в формате 3D. Почему комитет архитектуры и градостроительства не применяет эти технологии для создания виртуального макета, чтобы любой гражданин мог ознакомиться, как идут работы, как создается новый Генплан. Чтобы узнать, что будет с его домом, с его улицей, с его городом, наконец?», — выразил свое возмущение Виктор Сапунков.

Надеемся, что работы над новым Генпланом все же будут завершены в срок, и в 2020 году вся эта неразбериха в строительной сфере в Баку, наконец, закончится.