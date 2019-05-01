Бакинец в платье стал звездой КВН

Школьный КВН развивается в Баку невероятными темпами. Команд все больше, а уровень их все выше. Это не раз подчеркивали и профессионалы, в частности, известная актриса чемпион XX века в составе легендарной команды КВН «Парни из Баку» Яна Никитина.

«Юниор Лига – это моя любимая лига. Все дети очень талантливые, они горят таким же задором, которым когда-то, много лет назад горели мы. Смотря на их игру, я вспоминаю себя в школе, как я хотела играть в КВН… В Юниор лиге играют искренние, добрые, по-настоящему любящие эту игру дети. Каждый раз они играют все лучше и лучше. Я уже не первый год в жюри Юниор лиги, и всегда с радостью прихожу на игры школьного КВН», — заявила актриса в интервью #.

Первая игра Азербайджанской Юниор лиги КВН состоялась 1 апреля 2016 года.

«С каждым сезоном увеличивается количество команд. Дети рвутся в КВН, им интересно выступать на сцене, готовиться, оттачивать свое остроумие и находить здесь новых друзей, единомышленников. Ведь, как известно, КВН – это игра друзей», — говорит в интервью # директор Юниор лиги Гюльтан Лазымзаде.

По ее словам, очень вдохновляет и поддержка руководства школ:

«Очень многие руководители школ не только поощряют развитие школьного КВН, но и всячески поддерживают свои команды, болеют за ребят. Особенно хочется отметить директоров школы N 23 Юлию Керимову, N 160 — Фаину Алекперову, «XXI век» Лумунат Керимову, N 6 Гюльшан Оруджову, а также директора школы N 17 Назилю Велиеву и ее заместителя Тахира Гамзаева», — отмечает Лазымзаде.

А тем временем очередной сезон Юниор лиги близится к своей развязке. На днях в Театре песни им.Рашида Бейбутова юные «КВН»щики разыграли путевки в финал, который состоится в начале июня.

Настоящей звездой игры стал фронтмен команды «Сборная 17 школы» Сакит Магеррамов.

Эта школа всегда славилась своими сильными выступлениями. Но Сакиту удалось то, что не удавалось никому – в одночасье стать любимчиком зала и жюри, покорить публику не только своей игрой, но и внешним видом. Один из номеров Сакит исполнил в женском платье, и в этом же имидже вышел играть второй конкурс полуфинала – «Биатлон». Команда 17 школы показала одно из самых сильных выступлений, зал буквально взрывался аплодисментами в адрес молодых артистов, а один из членов жюри игры – известный актер Кямран Агабалаев сказал: «Сакит, ты реально крут!».

В интервью #, Сакит признался, что выход в платье дался ему нелегко:

«Было очень даже тяжело. Чтобы хоть как-то привыкнуть, я вышел в этом образе на пару репетиций. Но я смотрел дальше, понимая, что это платье точно приведет нас к победе», — рассказал актер.

Оценивая полуфинальный поединок, в котором было немало достойных команд, члены жюри не скупились на комплименты.

Так, участник команды КВН «Сборная Баку», известный сценарист и автор юмористических проектов Орхан Исрафилзаде отметил высокий уровень подготовки всех участников, подчеркнув, что его очень радуют успехи юных «КВН»щиков, которых, он не сомневается, ждет большое будущее.

Яна Никитина призналась, что было очень сложно судить игру, так как все команды замечательно выступили. Популярный радиоведущий Эмиль Насиров заявил, что давно так не смеялся от души, и поблагодарил все команды за прекрасное настроение, которое они ему подарили:

«Это была лучшая игра за весь сезон. Нам, жюри, было очень сложно сделать выбор», — сказал он.

Объявляя итоги, ведущие игры — Рауль-Фикрет Азизли и Энвер Исмайлов поблагодарили все команды за прекрасный вечер, а жюри – за объективную и строгую оценку.

Три команды, получившие наибольшие баллы, получили право продолжить борьбу за победу в финале. Это – «Ничего Личного» (школа N 189-190), «Палата номер 6» (Школа N 6) и «Сборная 17-ой школы» (Школа N 17).

Руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов, подводя итоги игры, осчастливил еще одну команду – «Атомы» из школы номер 23, пригласив ребят испытать свой шанс в финале путем, так называемой системы «добора», что не противоречит правилам КВН.

Так как полуфинал был разделен на две игры, первая из которых состоялась еще 25 апреля, то «свежеиспеченные» финалисты присоединились к командам «Чебупели», «Фиксики», и «XXI век».