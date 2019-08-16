Бакалинский креатив и бревно в виде интернета

Развитие интернета, популярность социальных сетей и наличие возможности быстрой передачи любой информации бревном легло на пути инициатив бизнесменов одного южного города. Они ведь всегда отличались креативом в борьбе за денежные знаки. Просто раньше, в эпоху доинтернетовскую, эффективность новаторских подходов была выше. Особенно, в отдаленных уголках южного города.

Пока кто-то из облапошенных вернется в центр, пока расскажет о случившемся знакомым, пройдет немало времени. А поверят ли ему, захотят ли распространять информацию далее, сочтут ли журналисты тему интересной — все это было спорно. Но сейчас все изменилось. Посещает, понимаешь ли, грубо говоря турист какой-то регион, видит креатив от предпринимателей и нет, чтобы оценить его в твердой валюте или в местных деньгах, так он возмущается.

И возмущается не тихо, сидя на кухне, а сняв на свой смартфон доказательства креатива бизнесменов и разместив подробную информацию о том, где и когда данный факт был увиден в социальных сетях! Нет, ну разве можно так жестоко пресекать новаторство ушлых дельцов? В сетях же сидят коварные блоггеры, которые перепощивают все эти истории, после чего в дело вмешиваются соответствующие структуры.

И что в итоге? А в итоге убивается прекрасная идея! Так произошло, к примеру, в Бакалинском районе южного городе. Местные креативщики решили получить двойную прибыль, установив плату в размере 50 южногородских центов не только за въезд к местному озеру, но и за выезд оттуда.

Казалось бы, Остап Бендер, который торговал билетами в пятигорском Провале, утверждая, что средства пойдут, в том числе и на то, чтобы Провал не проваливался, оказался каким-то отсталым жуликом по сравнению с акулами бизнеса из Бакалинского района. Но, в том все и дело, что так только казалось. Потому, что великий комбинатор свой бизнес-план реализовал успешно, чего не скажешь о креативщиках из Бакалинского района.

Они стали жертвами интернета и социальных сетей. Слава об их оригинальном решении докатилась до Кеши из Агентства по заманиванию интуристов. И что вы себе думаете? Кеша оказался безжалостен, он был страшен в гневе! Прикрыли такой замечательный бизнес. И даже не компенсировали расходов на шлагбаум. Где это такое видано?! Не ту страну назвали Гондурасом! Правда, была еще надежда.

Шлагбаум, конечно, убрать можно. Но куда деть могучие мысли и идеи идейных борцов за денежные знаки?! Тут и интернет бессилен. Как минимум, на короткой дистанции. Поэтому, жители южного города замерли в тревожном ожидании – не будут ли теперь в общественном транспорте требовать денег не только за вход, но и за выход? А ведь еще есть туалеты типа сортира, что обильно установлены в разных точках города. Там тоже можно попробовать внедрить ту же систему, что уже была опробирована в Бакалинском районе.

Деньги не пахнут, а креативных людей стоит поощрять. Так, по крайней мере, считали сами придумщики новых способов опустошения кошельков. А что поделать? Не всем же удается получить высокую должность, обеспечивающую доступ к такому Клондайку, как государственный бюджет. В его освоении, впрочем, также необходимы креативные способности. Уж больно народ ушлый пошел. Да и интернет, будь он неладен, все портит…