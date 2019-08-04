Байкальские шаманы принесли в жертву богам барана, чтобы остановить пожары ВИДЕО

Шаманы из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края провели на байкальском острове Ольхон — обряд с жертвоприношением, который, по их верованиям, должен поспособствовать выпадению дождя на горящую тайгу. Шаманы били в бубны, читали молитвы духам, разложили ритуальную еду, а по завершении обряда преподнесли в дар богам тушу барана, передает kommersant.ru.

По данным авиалесоохраны, на территории Сибири горит около 3 млн гектаров леса. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В этих регионах объявлен режим ЧС.

 

| 2019-08-04T18:12:15+00:00 4 августа 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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