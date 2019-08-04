Байкальские шаманы принесли в жертву богам барана, чтобы остановить пожары ВИДЕО

Шаманы из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края провели на байкальском острове Ольхон — обряд с жертвоприношением, который, по их верованиям, должен поспособствовать выпадению дождя на горящую тайгу. Шаманы били в бубны, читали молитвы духам, разложили ритуальную еду, а по завершении обряда преподнесли в дар богам тушу барана, передает kommersant.ru.

По данным авиалесоохраны, на территории Сибири горит около 3 млн гектаров леса. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В этих регионах объявлен режим ЧС.