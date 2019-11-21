Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах

Лидер среди кандидатов от демократов в президенты США Джо Байден признался, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору открыть расследование против нынешнего главы государства Дональда Трампа.
«Что бы ни будет решено генеральным прокурором, которого я назначил, я это поддержу. Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание», — сказал Байден в ходе теледебатов.
По его словам, он считает плохой идеей регулярно звучащие призывы в адрес Трампа «упечь его за решетку».
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.(РИА Новости)
| 2019-11-21T07:47:59+00:00 21 ноября 2019, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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