Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах

«Что бы ни будет решено генеральным прокурором, которого я назначил, я это поддержу. Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание», — сказал Байден в ходе теледебатов.