Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа на второй срок

Североатлантический альянс прекратит свое существование в случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок. С таким прогнозом выступил в четверг бывший американский вице-президент Джо Байден на теледебатах демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от своей партии на выборах 2020 года. Дискуссия проходила в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию вел телеканал Эн-би-си.

«Мы знаем, что НАТО распадется, если его (Трампа — прим. ТАСС) изберут еще на четыре года, — сказал Байден. — Это самый важный альянс в истории США». За укрепление отношений между США и их союзниками по НАТО высказались также участвовавшие в дебатах сенатор от американского штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от демократов. Согласно результатам соцопросов, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние месяцы на уровне от 20% до 45%.

Трамп неоднократно критиковал НАТО, в том числе за распределение между странами взносов в организацию. Глава Белого дома требовал от всех участников альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Он предлагал, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.