Байден собирается вступить в президентскую гонку

Бывший вице-президент США Джозеф Байден планирует в четверг объявить о своем участии в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, сообщили во вторник каналы NBC News и CNN.

77-летний Байден, долгое время служивший в Сенате и восемь лет занимавший пост вице-президента при демократе Бараке Обаме, будет бороться за право стать соперником президента Дональда Трампа на выборах 2020 года. За демократическую номинацию уже борются около 20 других кандидатов.

Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Байден объявит о своем выдвижении в среду.

Заявление Байдена положит конец долгим спекуляциям о том, планирует ли он бросить вызов Трампу, который стал преемником Обамы, одержав в 2016 году победу над демократом Хиллари Клинтон. (Голос Америки)