Байден считает, что Трамп безумен и может допустить распад НАТО

Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что действующий американский лидер Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении РФ и может допустить распад Североатлантического альянса. Об этом он заявил во вторник на теледебатах демократов в штате Огайо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

«Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание», — сказал Байден. «Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю [президенту России] Владимиру Путину, я не верю нашей разведке», — добавил он. По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

«Если его (Трампа) переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать, — подчеркнул бывший вице-президент США. — Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб. Мы окажемся в большой беде».

Байден также отметил, что войска США находятся в Сирии, чтобы противодействовать террористической группировке «Исламское государство». «Вот почему мы в первую очередь стали участвовать в этом и не уступили всю территорию [президенту Сирии Башару] Асаду и россиянам», — добавил он.