Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы, передает РИА Новости.
Вопрос о судьбе соглашения — один из основных на переговорах России и США по стратегической стабильности.
«Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением», — заявил Байден, выступая в Нью Йорке.
Он также заявил, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.
СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.