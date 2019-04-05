Байден ответил на саркастический твит Трампа

Трамп опубликовал в Twitter видеомонтаж, где один Байден объясняется с женщинами, обвинившими его в неподобающем поведении, а другой Байден тем временем заходит ему за спину, обнимает за плечи и утыкается в затылок. «Добро пожаловать обратно, Джо!» — подписал Трамп, которого самого неоднократно обвиняли в неуважительном отношении к женщинам.

Байден воспользовался Twitter для ответа. «Я смотрю, вы настороже и ведете себя по-президентски, как всегда!» — написал он.