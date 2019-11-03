Байден отметил усиление позиций России в Сирии из-за политики Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада, отметив, что у президента США Дональда Трампа нет внешней политики как таковой, пишет издание Wall Street Journal.
«Я не думаю, что у него (Трампа) есть внешняя политика. Смотрите, позиции России в регионе укрепились. Асад, чьи позиции укрепились. Ирану проложена прямая дорогая в Сирию… Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — заявил Байден в интервью изданию.
«Он (Трамп — ред.) говорит, что он хочет, чтобы мы захватили нефтяные месторождения, и что мы возьмем их. Это сродни гигантскому плакату для вербовки ИГ размером 300 футов (91 метр — ред.)», — добавил экс-вице-президент.