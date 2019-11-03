Байден отметил усиление позиций России в Сирии из-за политики Трампа

 Экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада, отметив, что у президента США Дональда Трампа нет внешней политики как таковой, пишет издание Wall Street Journal.
«Я не думаю, что у него (Трампа) есть внешняя политика. Смотрите, позиции России в регионе укрепились. Асад, чьи позиции укрепились. Ирану проложена прямая дорогая в Сирию… Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — заявил Байден в интервью изданию.
«Он (Трамп — ред.) говорит, что он хочет, чтобы мы захватили нефтяные месторождения, и что мы возьмем их. Это сродни гигантскому плакату для вербовки ИГ размером 300 футов (91 метр — ред.)», — добавил экс-вице-президент.
| 2019-11-03T09:28:44+00:00 3 ноября 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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