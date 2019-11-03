Байден отметил усиление позиций России в Сирии из-за политики Трампа

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Байден — первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.(РИА Новости)