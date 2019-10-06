Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью

Кандидат в американские президенты 2020 года Джо Байден считает, что глава США Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями ради собственной выгоды. Об этом пишет The Washington Post.

«Трамп не уничтожит меня, и он не разрушит мою семью», — начал Байден.

Он рассказал, что с каждым днем доказательств злоупотреблений властью Трампа становится все больше.

Будущий оппонент Трампа на президентских выборах уверен, что глава страны совершенно не способен быть лидером США. По его словам, действующий президент Соединенных Штатов делает все, чтобы продвинуть свои личные интересы и не думает про американцев.

Байден сравнил Трамп с первым президентом Штатов Джорджем Вашингтоном. По его мнению, Вашингтон никогда не врал, а Трамп не умеет говорить правду.

«Вот почему он так лихорадочно говорит наглую ложь, рассказывает о теории заговора и ведет грязную кампанию против… моей семьи», — заключил Байден.

Ранее сообщалось, что Байден поддержит импичмент Трампа в случае отказа сотрудничать с конгрессом.