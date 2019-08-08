Байден обвинил Трампа в потворстве идеологии превосходства белых

Ведущий кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обвинил республиканского президента Дональда Трампа в подпитывании идеологии превосходства белой расы, на которую возлагают вину за несколько массовых расстрелов в США, сообщает Голос ААмерики.

Заявление Байдена совпало с визитом Трампа в два города, где на минувших выходных в результате стрельбы погиб 31 человек.

«И открытым текстом, и в завуалированном виде президент раздувает пламя идеи белого превосходства в нашей стране», – сказал бывший вице-президент Байден, выступая в Берлингтоне, штат Айова.

В субботу вооруженный человек убил 22 человека в Эль-Пасо – техасском городе, расположенном у границы с Мексикой. Представители правоохранительных органов утверждают, что подозреваемым двигала ненависть к выходцам из Латинской Америки.

Во время второго массового расстрела, который произошел 13 часов спустя в Дейтоне, штат Огайо, вооруженный мужчина застрелил девять человек, включая свою сестру, прежде чем его убила полиция.