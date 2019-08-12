Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден опередил бы действующего главу Белого дома Дональда Трампа на восемь процентных пунктов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA, пишет РБК.

Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс.

Опрос проводился с 1 по 5 августа, сразу же после вторых дебатов претендующих на право стать кандидатами партии на выборах демократов в Детройте (штат Мичиган), пишет Newsweek.

Отметим, что в последнее время Трамп постоянно критикует Байдена. На днях он назвал своего возможного соперника на грядущих президентских выборах сумасшедшим. По мнению Трампа, бывший вице-президент дискредитировал себя своими высказываниями. Трамп заявил, что у Байдена «не все дома», отметив при этом, что будет рад его выдвижению единым кандидатом в президенты от Демократической партии.