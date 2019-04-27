Байден обошел Трампа в опросе американских избирателей

Бывший вице-президент Джо Байден, который будет участвовать в президентских выборах в 2020 году, опережает действующего президента США Дональда Трампа на шесть процентных пункта. Такие данные следуют из опроса Hill-HarrisX.

Как отмечается, 43% респондентов заявили, что отдадут свой голос за Байдена, 37% — за Трампа. Еще 15% опрошенных отметили, что пока не определились с выбором. Оставшиеся 5% будут голосовать за другого кандидата.

Уточняется, что опрос был проведен впервые после выдвижения Байденом своей кандидатуры. В опросе приняли участие более 1000 избирателей.

Погрешность опроса составляет 3,1%.