Бахрейн призвал подданных королевства срочно покинуть Ирак и Иран

Власти Бахрейна выступили с обращением к подданным королевства, находящимся на территории Ирака и Ирана, в срочном порядке покинуть эти страны.

Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление бахрейнского министерства иностранных дел, пишет ТАСС.

МИД Бахрейна рекомендовал подданным королевства «не отправляться в Ирак и Иран из-за нестабильной обстановки в этих государствах».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство обратилось к бахрейнцам, находящимся на территории Ирана и Ирака с призывом «в срочном порядке вернуться на родину».