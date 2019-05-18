Бахрейн призвал подданных королевства срочно покинуть Ирак и Иран

Власти Бахрейна выступили с обращением к подданным королевства, находящимся на территории Ирака и Ирана, в срочном порядке покинуть эти страны.

Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление бахрейнского министерства иностранных дел, пишет ТАСС.

МИД Бахрейна рекомендовал подданным королевства «не отправляться в Ирак и Иран из-за нестабильной обстановки в этих государствах».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство обратилось к бахрейнцам, находящимся на территории Ирана и Ирака с призывом «в срочном порядке вернуться на родину».

| 2019-05-18T19:23:47+00:00 18 мая 2019, 20:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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