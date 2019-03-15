Бахрам Багирзаде поможет юным гражданам быть законопослушными и воспитанными

Бахрам Багирзаде подготовил для своих маленьких читателей уникальный  подарок к весеннему празднику Новруз – новую книгу «Шуша для детей».

Книга,  которую автор считает  особенной в своей творческой биографии, посвящена Шуше, которая была, есть и будет бесценной сокровищницей  для каждого азербайджанца, потому что здесь живет душа нашей Родины.

Как признался Багирзаде в интервью «Зеркало», задумку этой книги он вынашивал несколько лет, но в силу того, что не было поддержки для ее издания, с выпуском пришлось повременить: «Нашлись люди, которые поддержали этот проект, и очень скоро книга появится в книжных магазинах Баку», — заявил «вечный бакинец».

«Шуша для детей» расскажет юным книголюбам об истории  удивительного азербайджанского города, о величественных дворцах и замках, мечетях и  школах,  музыкальных меджлисах, на которых  собирались знаменитые исполнители мугама, ханских скачках и сказочно красивом цветке  Хары Бюльбюль, который растет только в Карабахе! Ведь в древней Шуше жили мудрые ханы и прекрасные  принцессы,  гениальные музыканты и поэты, великие ученые и отважные воины,  и самые замечательные мастера, которые считались одними из лучших не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Бахрам Багиразде поделился с «Зеркало» еще одной  радостной новостью:

«Вслед за книгой «Шуша для детей» выйдут новые издания, посвященные другим крупным городам Азербайджана. А после этого мы перейдем на книги, которые расскажут юным читателям о странах Европы и США, в которых я побывал. Думаю, что детишкам будет интересно совершить это увлекательное путешествие вместе с дядей Бахрамом», — рассказывает автор.

Но и это еще не все. Параллельно Б.Багирзаде работает над еще одним важным проектом воспитательного характера.

Как сообщил он «Зеркало», к 1 июня, который во всем мире отмечается как День защиты детей, увидят свет книги, посвященные правилам безопасности на дорогах и правилам хорошего тона и поведения:

«Хочу чтобы в каждой азербайджанской семье была книга, которая расскажет, как гражданин Азербайджана – ребенок  должен вести себя в музеях, театрах, кинотеатрах,  дома, на кухне и т.д, а также на улицах, где следует правильно соблюдать все правила уличного и дорожного движения», — раскрывает Бахрам подробности своих будущих замыслов, которые безусловно, можно отнести к категории важнейших и значимых проектов для подрастающего поколения.

| 2019-03-15T15:42:57+00:00 15 марта 2019, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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