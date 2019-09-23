Бахрам Багирзаде подарил свою священную коллекцию

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде передал в дар Бакинскому книжному центру (Baku Book Center) коллекцию священных книг Коран на разных языках:

«Долгие годы я собирал издания Корана на разных языках, и в моей коллекции представлено более 100 экземпляров этой священной для всех мусульман книги. Но в какой-то момент я понял, что эта коллекция должна принадлежать не мне одному, а всем, кто изучает иностранные языки и хочет прочитать Коран на французском или голландском, туркменском или казахском, английском или итальянском языках. Поэтому я решил подарить свою коллекцию Baku Book Center. Они с радостью приняли мое предложение и выдели под коллекцию небольшую секцию в своей библиотеке», — рассказал Бахрам в интервью «Зеркало».

Начиная с завтрашнего дня все посетители центра смогут читать Коран на разных языках.

«Отныне эти священные книги станут доступны всем, кто посещает Baku Book Center и желает приобщиться к мудрости Всевышнего», — резюмировал Б.Багирзаде.