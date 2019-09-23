Бахрам Багирзаде подарил свою священную коллекцию

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде передал в дар Бакинскому книжному центру (Baku Book Center) коллекцию священных книг Коран на разных языках:

«Долгие годы я собирал  издания  Корана на разных языках,  и в моей коллекции представлено более 100  экземпляров этой священной для всех мусульман книги. Но в какой-то момент я понял, что  эта коллекция должна принадлежать не мне одному, а всем, кто изучает иностранные языки и хочет прочитать Коран  на французском  или голландском, туркменском или казахском, английском или итальянском языках. Поэтому я решил подарить свою коллекцию Baku Book Center. Они с радостью приняли мое предложение и выдели под коллекцию  небольшую секцию в своей библиотеке», — рассказал Бахрам в интервью «Зеркало».

Начиная с завтрашнего дня все посетители центра  смогут читать Коран на разных языках.

«Отныне  эти священные  книги   станут доступны всем, кто посещает  Baku Book Center и желает приобщиться к мудрости Всевышнего», — резюмировал Б.Багирзаде.

| 2019-09-23T13:41:04+00:00 23 сентября 2019, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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