Бахлул Мустафазаде: Пока никакого официального предложения от «Селтика» не было

Защитник ФК «Габала» Бахлул Мустафазаде прокомментировал интерес со стороны шотландского «Селтика», который летом хочет пригласить его в свои ряды.

«Мне трудно что-то комментировать о новостях, касающихся интереса «Селтика» ко мне. Дело в том, что у меня пока никакого официального предложения не было. Я игрок «Габалы», и благодарен этому клубу за все, что мне сделал.

Не буду скрывать, что хотел бы играть за рубежом. Если будет конкретное предложение, то с радостью приму его. Но при этом интересы и желание моего нынешнего клуба будут учтены в полной мере», — заявил Мустафазаде.

| 2019-04-22T21:23:11+00:00 22 апреля 2019, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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