Бахар Мурадова: Ждем решение ПЕА о том, какие кандидаты примут участие в выборах

В Азербайджане мажоритарная выборная система, тем не менее, кандидатуры на выборы выдвигает партия. Поэтому мы ждем решения партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) о том, кандидатуры каких членов партии будут выдвинуты для участия в выборах. Независимо от того, каким будет это решение, все члены партии его поддержат.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова.

По ее словам, решение партии ПЕА по поводу кандидатов должно быть оглашено в определенных временных рамках.

«Мы огласим свое решение в рамках этого отрезка времени. Далее начнется предвыборная агитационная кампания. Мы постараемся поддержать наших кандидатов, применив всю нашу силу», — сказала Мурадова.

Она напомнила, что соблюдены все правовые процедуры в связи с роспуском парламента, и после наступит черед Избирательного кодекса.

«Все политические партии, в том числе и партия «Ени Азербайджан», а также, каждый кто хочет испытать себя на этих выборах, должны действовать в рамках Избирательного кодекса. Мы, как всегда, готовы к этим выборам и примем в них участие в них. У нас есть большая вера в победу. Основа нашей веры — Президент Азербайджана и председатель ПЕА Ильхам Алиев, который продолжает политику архитектора и созидателя нашей партии Гейдара Алиева. Нашу веру еще больше укрепляет то, что в партии представлены самые известные люди Азербайджана, а также число наших членов. Поэтому считаю, что партия «Ени Азербайджан» будет представлена на выборах на самом высоком уровне и победа вновь будет за нами», — сказала Бахар Мурадова.