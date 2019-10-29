Багдади умер, да здравствует Трамп

27 октября президент США Дональ Трамп в экстренном обращении к нации объявил о том, что американский спецназ убил лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади.

По словам Трампа, операция по ликвидации аль-Багдади была «очень и очень опасной».

Американский президент отметил, что в ходе операции вооруженных сил США, в сирийском Идлибе были уничтожены также многие сообщники аль-Багдади.

Трамп назвал этот день «великим для Америки» и заявил, что аль-Багдади «умер как собака».

Говоря о последних минутах жизни аль-Багдади, Трамп заявил, что тот «всё время хныкал, плакал и кричал».

Для начала нужно сказать, что это уже третье сообщение о гибели Аль-Багдади. Первый раз о его гибели заявляли русские, затем об этом твердили иранцы с «Хезболлой», а сейчас уже американцы. Умер ли Аль-Багдади реально или все еще жив, остается догадываться.

Никто его тела не видел, сам Багдади за все время существования всего два раз появлялся на экранах, а может и вовсе сбрил бороду и уехал в отпуск, отдыхать на Мальдивы. Ранее американский спецназ убивал Усаму Бин-Ладена и по «мусульманским обычаям» хоронил на дне океана.

Но суть проделанной операции заключается не в убийстве Аль-Багдади, куда важнее заявить об этом, как о своей личной победе. Для Трампа, который на посту президента «наломал немало дров» и ближневосточная кампания которого, откровенно говоря, с треском провалилась, нужна была маленькая, но очень шумная и эффектная победа. Во-первых, для того чтобы эта победа заглушила все крики и критику, что «американцы слили курдов», «Трамп проиграл Ирану», «Трамп проиграл Турции» и т.д. Зато сейчас Трамп уверено идет на выборы с трупом Аль-Багдади. Для американцев он — лидер, герой, который обезвредил антихриста. Таким образом, можно засчитать еще пару бонусов в его копилку в будущем противостоянии с демократами в 2020 году.

Можно считать, что план Трампа полностью сработал. Умер зловещий враг США и человечества с самой жесткой риторикой и самой эффективной пропагандой и опытом госуправления.

Причем, откровенно говоря, моделирование ИГИЛ как госустройства, его социальная иерархия, экономическая модель, еще долгие годы будут изучаться. Основные причины, почему большинство обыкновенного населения востока Сирии и Ирака присоединились к этой организации, не выявлены. Более того нет объяснения и тому, что огромное количество людей, присоединившихся к этой террористической организации – это граждане ЕС.

Удивительно, но люди, которые получили образование во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах в итоге занимали министерские посты в ИГИЛ. И это не только мусульмане-мигранты в странах ЕС, а непосредственно сами европейцы. Соответственно, вопрос о безграмотности людей, присоединившихся к этой организации, снимается. И таких примеров предостаточно.

Все эти и другие вопросы должны будут методично изучаться социологами, психологами, экономистами, для того чтобы в дальнейшем человечество вновь не воевало с ИГИЛ. Кстати, говоря о самой организации, она де-факто еще существует в пустынной Сирии с огромным количеством женщин, детей, и конечно же, недобитой частью боевиков. Что с ними делать пока ни у самой США, России, Турции, Ирана, ЕС, Сирии и Ирака идей нет. Трамп пытался вынудить ЕС взять обратно своих граждан, но Брюссель, который достаточно настрадался от сирийской резни в лице мигрантов, сейчас не хочет иметь дело с этими террористами, даже если они граждане ЕС.